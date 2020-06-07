Premier Lig'de tüm sonuçlar negatif

Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son koronavirüs testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı belirtildi.

Premier Lig tarafından yapılan açıklamada 1.195 kişiye yapılan altıncı testlerde pozitif sonuca rastlanılmadığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, bütün bu bilgilerin rekabet eşitliği ve şeffaflık için paylaşıldığı ve lig yönetimi tarafından herhangi bir kulüp veya oyuncu hakkında koruma amaçlı ayrıntılı bilgi verilmediği ifade edildi.

17 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Mart ayından bu yana maçların oynanmadığı Premier Lig, 17 Haziran'da yeniden başlayacak.