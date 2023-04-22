PSG, Angers'ı iki golle geçti Ligue 1'in 32. haftasında Paris Saint-Germain deplasmanda Angers'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 32. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Angers karşı karşıya geldi.

Angers'ın ev sahipliğinde Raymond-Kopa Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla PSG oldu.

Mbappe'nin golleriyle PSG kazandı

Maça etkili başlayan PSG, 9. dakikada Mbappe'nin golüyle öne geçti. 26. dakikaya gelindiğinde Messi'nin müthiş ara pasında topla buluşan Mbappe, kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda PSG, skoru koruyarak maçın sonunu getirmeyi beklerken 87'de Thioub sahneye çıkarak farkı bire indirdi. Maçın son dakikaları tempolu geçerken başka gol olmadı ve kazanan PSG oldu.

Puan farkı 11'e çıktı

Bu galibiyetle PSG, puanını 75'e çıkarırken maç fazlasıyla ikinci Marsilya'yla arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Son sıradaki Angers ise 14 puanda kaldı.