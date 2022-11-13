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    PSG, farklı kazandı

    Fransa Ligue 1'in 15. haftasında PSG, sahasında Auxerre'yi 5-0 mağlup ederek Dünya Kupası arasına lider olarak girdi.
    • 13.11.2022 - 17:11
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    PSG, farklı kazandı

    Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Christophe Galtier'in ekibi Paris Saint Germain, Christophe Pelissier'in yönetimindeki Auxerre ile karşılaştı.

    PSG 5 golle kazandı

    Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG 5-0 kazanırken goller; 11. dakikada Kylian Mbappe, 51. dakikada Carlos Soler, 57. dakikada Achraf Hakimi, 81. dakikada Renato Sanches ve 84. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.

    PSG, farklı kazandı #1

    Liderlik devam ediyor

    Bu sonuçla birlikte PSG puanını 41'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Auxerre 13 puanda kaldı.

    Dünya Kupası nedeniyle ara verilecek ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Strasbourg'u ağırlarken, Auxerre de kendi sahasında Monaco ile karşılaşacak.

    PSG, farklı kazandı #2

    PSG, farklı kazandı #3

    PSG, farklı kazandı #4


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