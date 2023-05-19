PSG, Marquinhos'un sözleşmesini uzattı

Fransız devi Paris Saint-Germain, stoper oyuncusu Marquinhos ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.
Paris Saint-Germain, Marqunihos'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. 29 yaşındaki oyuncu sözleşme süresini tamamlarsa 15 sezon boyunca Fransız ekibinin formasını giymiş olacak.
"Yolculuğuna 30 Haziran 2028'e kadar devam edecek"
Başkent ekibi resmi sayfasından yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Marquinhos ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. 29 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, Paris Saint-Germain yolculuğuna 30 Haziran 2028'e kadar devam edecek."