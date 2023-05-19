PSG, Marquinhos'un sözleşmesini uzattı

Fransız devi Paris Saint-Germain, stoper oyuncusu Marquinhos ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

Paris Saint-Germain, Marqunihos'un sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. 29 yaşındaki oyuncu sözleşme süresini tamamlarsa 15 sezon boyunca Fransız ekibinin formasını giymiş olacak.

Başkent ekibi resmi sayfasından yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Marquinhos ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. 29 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, Paris Saint-Germain yolculuğuna 30 Haziran 2028'e kadar devam edecek."