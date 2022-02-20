Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
551.722
-0.06%
BTXN Coin
38.74
0.96%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    PSG, Nantes'e karşı bu sezon ikinci yenilgisini aldı

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain, deplasmanda Nantes'a 3-1 mağlup oldu.
    • AA
    • 20.02.2022 - 04:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    PSG, Nantes'e karşı bu sezon ikinci yenilgisini aldı

    Ligue 1’in 25. haftasında, sahasında PSG’yi ağırlayan Nantes, golü erken buldu.

    Ev sahibi takım, 3. dakikada Randal Kolo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Merlin’in 15. dakikada ve Blas’in 45+5. dakikada penaltıdan attığı gollerle fark 3’e çıktı.

    PSG’li futbolcular soyunma odasına 3-0 geriye düşerek gitti.

    İKİNCİ YARI NEYMAR 1 GOL ATTI, PENALTI KAÇIRDI

    Karşılaşmasının 46. dakikasında başkent ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.

    Neymar'ın 59. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu Nantes kalecisi Alban Lafont kurtardı.

    PSG, Nantes e karşı bu sezon ikinci yenilgisini aldı #1

    YARDIMCI HAKEM, TÜRK ASILLI HÜSEYİN OLCAK OLDU

    Karşılaşmanın hakemi Mikael Lesage'ın yardımcılığından birini Türk asıllı Hüseyin Ocak üstlendi.

    PSG, Nantes e karşı bu sezon ikinci yenilgisini aldı #2

    PSG, BU SEZON İKİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI

    Mücadeleyi 3-1 kaybeden PSG, bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol görerek ikinci mağlubiyetini aldı.

    PSG, Nantes e karşı bu sezon ikinci yenilgisini aldı #3

    PSG, bu skora rağmen 59 puanla liderliğini sürdürdü. Nantes ise puanını 38'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.

    PSG, Nantes e karşı bu sezon ikinci yenilgisini aldı #4

    PSG, Nantes e karşı bu sezon ikinci yenilgisini aldı #5

     


    İlginizi Çekebilir

    Ekrem İmamoğlu, Almanya'da İngilizce konuştu
    Gündem

    Ekrem İmamoğlu, Almanya'da İngilizce konuştu

    Josef de Souza: Tanrı'ya şükürler olsun
    Futbol

    Josef de Souza: Tanrı'ya şükürler olsun

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Görüş Bildir