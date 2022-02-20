PSG, Nantes'e karşı bu sezon ikinci yenilgisini aldı

PSG, Nantes'e karşı bu sezon ikinci yenilgisini aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain, deplasmanda Nantes'a 3-1 mağlup oldu.

Ligue 1’in 25. haftasında, sahasında PSG’yi ağırlayan Nantes, golü erken buldu.

Ev sahibi takım, 3. dakikada Randal Kolo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Merlin’in 15. dakikada ve Blas’in 45+5. dakikada penaltıdan attığı gollerle fark 3’e çıktı.

PSG’li futbolcular soyunma odasına 3-0 geriye düşerek gitti.

İKİNCİ YARI NEYMAR 1 GOL ATTI, PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmasının 46. dakikasında başkent ekibinin yıldız futbolcusu Lionel Messi’nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3.

Neymar'ın 59. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu Nantes kalecisi Alban Lafont kurtardı.

YARDIMCI HAKEM, TÜRK ASILLI HÜSEYİN OLCAK OLDU

Karşılaşmanın hakemi Mikael Lesage'ın yardımcılığından birini Türk asıllı Hüseyin Ocak üstlendi.

PSG, BU SEZON İKİNCİ YENİLGİSİNİ ALDI

Mücadeleyi 3-1 kaybeden PSG, bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol görerek ikinci mağlubiyetini aldı.

PSG, bu skora rağmen 59 puanla liderliğini sürdürdü. Nantes ise puanını 38'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.