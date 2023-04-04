PSG taraftarı, oruç yasağına tepki gösterdi PSG taraftarları, maçlarda oruç açma arası verilmesinin yasaklanmasını pankartla protesto etti.

AA

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklamasına, Paris Saint-Germain (PSG) taraftarları pankartla tepki gösterdi.

Taraftar grubu, protesto etti

Fransa Ligue 1'in lideri PSG'nin, Olimpik Lyon'u ağırladığı maç öncesi PSG taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi, Müslüman futbolculara yönelik bu adımı açtıkları "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF'nin kabusu" yazılı pankartla protesto etti.

Fransa Futbol Federasyonu, izin vermemişti

FFF, 30 Nisan'da Federal Hakemler Komisyonuna gönderdiği yazıda, laiklik ilkesine saygı gereği Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istemiş, aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunmuştu.