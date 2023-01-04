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    PSG'den Lionel Messi'ye şampiyonluk karşılaması

    PSG'den Lionel Messi'ye şampiyonluk karşılaması

    Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli yıldız Lionel Messi, takımı PSG'nin ilk antrenmanında alkışlarla karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 13:59
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 14:10
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    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı Fransa'yı yenerek kazanan Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, kısa bir tatilin ardından takımı PSG'ye döndü.

    İlk antrenman öncesi toplanan futbolcular ve takım çalışanları, yıldız futbolcuyu alkışlarla karşıladı.

    Sportif direktör Luis Campos da performansı nedeniyle Messi'yi ödüllendirdi.

    Mbappe izinli

    Final maçında el hareketi yaptığı takım arkadaşı Mbappe, izinli olduğu için alkışlayanlar arasında yer almadı. Neymar ise en başta yer aldı.

    Bilindiği üzere kupa kutlamaları esnasında Mbappe ile oyuncak bebek ve ninja kaplumbağa ile dalga geçilmişti.

    Messi PSG'ye döndü VİDEO

    Lionel Messi

    Lionel Messi


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