PSG'den Neymar için 175 milyon euro ısrarı

PSG'den Neymar için 175 milyon euro ısrarı

Paris Saint Germain'e transferi çok konuşulan, şimdi de Barcelona'ya dönüş haberleri yapılan Neymar için Fransız kulübünün, 175 milyon euroluk bir rakam istediği iddia edildi.

Koronavirüs salgını öncesi Barcelona'nın, Inter'den Lautaro Martinez ve Neymar'ı istediği haberleri basında sıkça yer almıştı.

Dünyanın en iyi hücum hattını kurmak isteyen Barcelona'nın bu amacı salgınla birlikte rafa kalkarken; İspanyol ekibinin önceliği Arjantinli isme vermek zorunda olduğu bildirildi.

İspanyol As gazetesi, Barcelona'nın Martinez'i almak için önümüzdeki aylarda her şeyi deneyeceğini yazdı. Haberde, Neymar için de çalışılacağı kaydedildi. Ancak Paris Saint Germain'in (PSG), oyuncu için 175 milyon euro istediği kaydedildi.

TAKAS KABUL EDİLMEYECEK

Fransız ekibinin bu rakamda indirime gitmeye yanaşmadığı ve bonservis bedeli konusunda herhangi bir takas da kabul etmeyeceği vurgulandı.

Haberde, "Neymar da Barcelona'ya dönmek istiyor. Barcelona'da Griezmann, Umtiti ve Dembele gibi Fransız oyuncular var. Ancak PSG'nin Barcelona'dan istediği bir futbolcu yok. Sadece para istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.