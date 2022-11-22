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    PSG'nin Başkanı Nasır el-Halifi'den kulübün satışına açık kapı

    Paris Saint-Germain Başkanı Nasır el-Halifi, kulübün hisselerinin satışına açık kapı bıraktı. Katarlı iş insanı, kulübün satılmayacağını, hisselerin küçük bir bölümünün satılabileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:34
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    PSG'nin Başkanı Nasır el-Halifi'den kulübün satışına açık kapı

    PSG Başkanı Nasır el-Halifi, TalkSport'a verdiği röportajda Fransız devinin hisselerinin küçük bir bölümünün satılabileceğini açıkladı.

    İlk olarak Fransa'nın önde gelen gazetesi L'Equipe, Amerikalı bir yatırımcının kulübün yüzde 15'lik bir hissesini satın almak için hazırlık yaptığını sayfalarına taşıdı.

    Konuyla ilgili olarak kulüp başkanı Nasır el-Halifi, açıklamada bulundu.

    "Kulübün küçük bir bölümünün satılması neden olmasın"

    İnsanların sürekli PSG hakkında konuştuğunu söyleyen El-Halifi, "Sadece para ödeyeceğimiz düşünülüyor. Bu doğru değil. Bu kulübe 70 milyon Euro koyduk ve bugün kulübün değeri 4 milyar Euro'dan fazla. Söylediğim gibi, farklı bir geri ödeme teklifine sahibiz. İyi bir iş ve harika bir anlaşma. 4 milyar Euro'dan fazla bir satın alma mı? Kesinlikle 4 milyar Euro'dan fazla. Ancak kulübü satmayacağız. Kulübün küçük bir bölümünün satılması neden olmasın? Farklı teklifleri düşünüyoruz. Ancak söylediğim gibi PSG'yi satmayacağız, sadece teklifleri düşünüyoruz." diye konuştu.

    PSG nin Başkanı Nasır el-Halifi den kulübün satışına açık kapı #1

    PSG nin Başkanı Nasır el-Halifi den kulübün satışına açık kapı #2


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