PSV, Heerenveen'i 8 golle yıktı

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Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Heerenveen ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Abe Lenstra'da oynanan müsabakayı PSV Eindhoven, 8-0'lık skorla kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 30'da Guus Til, 9 ve 11'de Malik Tillman, 44'te Joey Veerman, 52'de Johan Bakayoko, 71'de Luuk De Jong ve 83. dakikada Patrick Van Aanholt attı.
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PSV puanını 84'e yükseltti
Bu sonucun ardından lider olarak yer olarak PSV Eindhoven, puanını 84'e yükseltti. 10. sırada yer alan Heerenveen ise 36 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında PSV, Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak. Heerenveen ise Almere City'e konuk olacak.
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