Puan silme cezası alan Juventus, Empoli'den fark yedi Haksız sermaye kazancı gibi mali yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Juventus, İtalya Serie A'nın 36. haftasında konuk olduğu Empoli'ye 4-1 yenildi.

AA

İtalya Serie A'nın 36. haftasında orta sıralarda bulunan Empoli, İtalya Futbol Federasyonu'ndan haksız sermaye kazancı gibi mali yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle 10 puan silme cezası alan Juventus'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.

Empoli'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada (P) ve 48. dakikada Francesco Caputo, 21. dakikada Sebastiano Luperto ile 90+3. dakikada Roberto Piccoli attı.

Juventus'un tek sayısını ise 85. dakikada Federico Chiesa kaydetti.

Empoli bu galibiyetle puanını 42 yaptı ve 14. sırada yer aldı.

Bu maç öncesi puanı 59'a düşürülen ve 7. sıraya gerileyen Juventus gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hedefinde kritik bir yara almış oldu.