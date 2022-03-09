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    Queretaro-Atlas maçının cezaları belli oldu

    Meksika Ligi'ndeki olaylı Queretaro-Atlas maçında, iki takımın taraftar grupları arasında çıkan kavgayla ilgili 10 kişinin tutuklandığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 11:04
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    Queretaro-Atlas maçının cezaları belli oldu

    Queretaro Eyalet Polisi, Queretaro-Atlas maçında yaşanan olaylara ilişkin yeni bir bilgilendirme yayınlandı.

    Açıklamada, 5 Mart'ta oynanan maçta yaşanan olaylar sebebiyle 10 kişinin tutuklandığı belirtildi. İki takım taraftarları arasında çıkan kavgada yaralanan 26 kişiden üçünün durumunun kritik olduğu ifade edildi.

    ESPN'de yer alan haberde, tutuklanan kişi sayısının ilerleyen günlerde 25'e çıkabileceği kaydedildi. Ayrıca Meksika Futbol Federasyonu Başkanı Mikel Arriola'nın kulüp sahipleriyle görüşme yapacağı ve alınacak yeni kuralları tartışacağı kaydedildi.

    Queretaro-Atlas maçında büyük olay İZLE

    YAPTIRIMLAR AÇIKLANDI

    Meksika Futbol Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi'nden yapılan açıklamada ise ev sahibi Queretaro'ya uygulanan yaptırımlara yer verildi.

    Queretaro'nun yaşanan olaylar nedeniyle 23 Mart 2023'e kadar iç sahadaki maçlarını seyircisiz oynayacağı ve 3-0 hükmen yenik sayıldığı belirtildi. Kulübe ayrıca 70 bin dolar para cezası verildiği kaydedildi.

    Queretaro-Atlas maçının cezaları belli oldu #1

    Queretaro-Atlas maçının cezaları belli oldu #2

    Queretaro-Atlas maçının cezaları belli oldu #3

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