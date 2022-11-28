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    Rangers'ın yeni teknik direktörü Michael Beale oldu

    Rangers, teknik direktörlük görevi için Michael Beale ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
    • 28.11.2022 - 21:24
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    Rangers'ın yeni teknik direktörü Michael Beale oldu

    Geçtiğimiz haftalarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Rangers, yeni teknik direktörünü açıkladı.

    Beale ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandı

    Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği İskoç temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Michael Beale ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Yapılan paylaşımda Beale ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Rangers ın yeni teknik direktörü Michael Beale oldu #1

    Rangers'ta yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuştu

    42 yaşındaki teknik adam, Rangers'ta daha önce 2018-2021 yılları arasında yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.


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