Rangers'tan müjde: Ryan Kent ve Alfredo Morelos takımdan ayrılacak

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Ryan Kent, resmen Rangers'tan ayrıldı.

Rangers; sarı-lacivertlilerin hedefinde olan Ryan Kent, Alfredo Morelos'un yanı sıra Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Rangers'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrılan oyuncuların her biri kulübe mükemmel büyük hizmetler verdi. Brox ve Rangers Eğitim Merkezi'ndeki herkesin en içten dilekleri ve teşekkürleri ile kariyerlerinde bir sonraki aşamaya geçecekler.



Bireyler, kulübün 55. İskoç ligi şampiyonluğunu, geçen sezon İskoç Kupası'nı, UEFA Avrupa Ligi finaline koşusunu ve bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini ele geçirmesine büyük katkı sağladı. Allan McGregor elbette kulüpte önemli ödüller kazandı ve Nisan ayında Rangers için 500 maça çıkma sınırını aştı.



Ayrılanlara ek teşekkür, önümüzdeki haftalarda kulübün dijital platformlarında devam edecek."