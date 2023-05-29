Raphael Guerreiro, Borussia Dortmund'a gözyaşlarıyla veda etti

Bundesliga'nın son haftasında Mainz ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu Bayern Münih'e kaptıran Borussia Dortmund'da sözleşmesi sona eren 5 futbolcuyla yolların ayrıldığı açıklandı.

Alman ekibi; Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Felix Passlack, Anthony Modeste ve Luca Unbehaun ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Adı son günlerde Galatasaray'la anılan ve 2016 yılından beri Dortmund'da forma Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro, kendisi için düzenlenen veda töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portekizli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Borussia Dortmund taraftarı, 7 muhteşem yılın ardından hepinize hüzünle veda etme zamanım geldi. Burada edindiğim tecrübeler, bana saha içinde çok şey öğretti ama aynı zamanda futbolda gerçekten neyi sevdiğimi öğrenmeme yardımcı oldu. Burada öğrenirken ve gelişirken hep kendim oldum ve bu 7 yıl boyunca taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan aldığım sevgiyi asla unutmayacağım. Bazı fantastik oyuncularla oynama şansına sahip oldum. Bu harika stadyumda oynarken aldığım heyecana göre bu veda kesinlikle kariyerimin en zoru. Güvenin bana, bu kulüpte oynama duygusunu asla unutmayacağım. Teşekkür ederim!"