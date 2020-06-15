Rashford'dan çocuklar için ücretsiz yemek çağırısı

Manchester United forması giyen Marcus Rashford, çocuklara sunulan ücretsiz yemek kuponu uygulamasının okulların tatil döneminde de sürmesi için İngiliz parlamentosuna çağrı yaptı.

Rashford, milletvekillerine hitaben yazdığı ve Twitter hesabından paylaştığı mektupta, koronavirüs salgınını kontrol altına almak için hayata geçirilen karantina sürecinde birçok ailenin geçim sıkıntısı yaşadığını hatırlattı.

''EKONOMİ İÇİN NE GEREKİYORSA ANLAYIŞI, ÇOCUKLAR İÇİN DE BENİMSENSİN''

Düşük gelirli bir ailenin çocuğu olduğunu ve annesinin fedakarlıkları sayesinde bugünlere geldiğini belirten 22 yaşındaki İngiliz milli futbolcu, şu ifadelere yer verdi:

"Ücretsiz yemek sistemine kayıtlı 1,3 milyon çocuktan dörtte biri kadarı, okullar kapatıldığı için hiçbir gıda desteği alamıyor. Bugün İngiltere'de siyah ve diğer etnik azınlıklardan olan çocukların yüzde 45'i yoksul. Ekonomi için 'ne gerekiyorsa' yaklaşımına sahip hükümetten, imkanı olmayan çocukları korumak için de aynı anlayışı benimsemesini istiyorum. Ücretsiz yemek kuponu uygulamasının yaz tatilinde iptal edilmesi kararını, lütfen gözden geçirin ve uzatılmasını garanti edin."