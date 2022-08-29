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- Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi
Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi
- 29.08.2022 - 10:24
- Güncelleme : 29.08.2022 - 11:03
La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya geldi.
Eflatun-beyazlılar, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Real Madrid karşılaşmanın 12. dakikasında Vinicius'un golüyle öne geçerken, Espanyol'un forvet oyuncusu Joselu 43. dakikada beraberliği getiren golü attı.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
Benzema'dan iki gol
İkinci yarı Real Madrid, Karim Benzema'nın (Dk. 88) golüyle öne geçti.
Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 90+6. dakikada Espanyol kalecisi Benjamin Lecomte ceza sahasında rakibini düşürünce kırmızı kart gördü.
Bu pozisyonda verilen penaltıyı kullanan Benzema, kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.
Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puanla liderliğini sürdürdü.
Real Madrid ile aynı puanda olan Real Betis averajla 2. olurken, 7 puanlı takımlardan Barcelona 3. ve Villarreal 4. sırada yer alıyor.
Espanyol ise 1 puanla 16. sırada kaldı.