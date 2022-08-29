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    Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi

    La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol'u mağlup etti.
    • 29.08.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:03
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    Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi

    La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya geldi.

    Eflatun-beyazlılar, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Real Madrid karşılaşmanın 12. dakikasında Vinicius'un golüyle öne geçerken, Espanyol'un forvet oyuncusu Joselu 43. dakikada beraberliği getiren golü attı.
    İlk yarı 1-1 sona erdi.

    Benzema'dan iki gol

    İkinci yarı Real Madrid, Karim Benzema'nın (Dk. 88) golüyle öne geçti.

    Karşılaşmada uzatmaların oynandığı 90+6. dakikada Espanyol kalecisi Benjamin Lecomte ceza sahasında rakibini düşürünce kırmızı kart gördü.

    Bu pozisyonda verilen penaltıyı kullanan Benzema, kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

    Bu sonuçla ligde 3'te 3 yapan Real Madrid, 9 puanla liderliğini sürdürdü.
    Real Madrid ile aynı puanda olan Real Betis averajla 2. olurken, 7 puanlı takımlardan Barcelona 3. ve Villarreal 4. sırada yer alıyor.

    Espanyol ise 1 puanla 16. sırada kaldı.

    Real Madrid, Espanyol deplasmanında 3-1 galip geldi #1


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