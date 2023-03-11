Real Madrid, Espanyol karşısında hata yapmadı LaLiga'nın 25. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İspanya LaLiga'nın 25. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Espanyol karşı karşıya geldi.

Santiago Barnebeu'da oynanan karşılaşmada Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, Diego Martinez'in takımı Espanyol'u 3-1 mağlup etti.

Real Madrid 3 golle kazandı

Ev sahibi Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri ise 22. dakikada Vinicius Jr, 39. dakikada Eder Militao ve 90+3'de Marco Asensio kaydetti. Espanyol'un tek golünü ise 8. dakikada Joselu kaydetti.

El Clasico heyecanı yaşanacak

Bu galibiyetle birlikte Real Madrid 56 puana ulaşarak Barcelona'yı takibi sürdürdü. Espanyol 27 puanda kaldı.

La Liga'nın 26. haftası dev bir maça sahne olacak. Real Madrid, deplasmanda ezeli rakibi Barcelona ile karşılaşacak. Espanyol ise evinde Celta Vigo'yu ağırlayacak.