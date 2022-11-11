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    Real Madrid ligde iki hafta sonra galibiyet gördü

    İspanya 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 2-1 mağlup etti.
    • 11.11.2022 - 07:54
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    Real Madrid ligde iki hafta sonra galibiyet gördü

    Ligde iki maç sonra galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Edrr Militao (Dk.40) ve Toni Kroos (Dk. 70) attı. Cadiz'in tek golü ise 81. dakikada Lucas Perez'den geldi.

    Puanını 35'e çıkaran Real Madrid lider Barcelona'nın (37) ardından 2. sırada bulunuyor.

    Ligde kalma mücadelesi veren Cadiz ise 11 puanla 19. sırada yer aldı.

    Real Madrid ligde iki hafta sonra galibiyet gördü #1

    Benzema yine oynayamadı

    AA'nın haberine göre; Real Madrid'de 19 Ekim'den bu yana kas sakatlığı olan Fransız futbolcu Karim Benzema bu maçta da kadroda yer almadı.

    Dünya Kupası'ndan dolayı ara verilen La Liga'da 15. hafta maçları 31 Aralık'ta başlayacak.

    Real Madrid ligde iki hafta sonra galibiyet gördü #2


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