Petrol
97.61
-0.32%
Euro
18.485
-0.27%
Dolar
18.4647
-0.07%
Altın
992.04
-0.31%
Borsa
4332
0.00%
Bitcoin
372.264
-5.40%
BTXN Coin
10.16
-2.68%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Real Madrid ligde ilk mağlubiyeti derbi maçında aldı

    La Liga'nın 13. hafta son maçında deplasmanda Rayo Vallecano'ya 3-2 yenilen Real Madrid, hem ligdeki ilk yenilgisini aldı hem de liderliği kaptırdı.
    • 08.11.2022 - 07:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Real Madrid ligde ilk mağlubiyeti derbi maçında aldı

    Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçının ilk yarısı Rayo Vallecano'dan Santiago Comesana (Dk. 5) ve Alvaro Garcia (Dk. 44), Real Madrid'den Luka Modric (Dk. 37-penaltıdan) ve Eder Militao'nun (Dk. 41) golleriyle 2-2 berabere sona erdi.

    Teknik direktör İraola kırmızı kart gördü

    İkinci yarının 62. dakikasında Rayo Vallecano teknik direktörü Andoni İraola hakemin kararına itirazı sonrasında kırmızı kart gördü.

    Karşılaşmanın 67. dakikasında Rayo Vallecano'nun lehine verilen penaltıyı kullanan Oscar Trejo topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

    Real Madrid ligde ilk mağlubiyeti derbi maçında aldı #1

    Real Madrid, ilk yenilgisini aldı, Barcelona liderliğe yükseldi

    İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince ligdeki ilk yenilgisini alan Real Madrid 32 puanda kalarak, liderlik koltuğunu Barcelona'ya (34) bıraktı.

    AA'nın haberine göre; geçtiğimiz hafta da sahasında Girona ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Real Madrid'de golcü futbolcu Karim Benzema sakatlığından dolayı son iki haftadır forma giymiyor.

    Puanını 21'e çıkaran Rayo ise lig sıralamasında 8'inciliğe yükseldi.

    Real Madrid ligde ilk mağlubiyeti derbi maçında aldı #2


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    'Rusya'nın suç ortakları cezalandırılmalı'
    Dünya

    'Rusya'nın suç ortakları cezalandırılmalı'

    Dizüstü bilgisayar pazarını zor günler bekliyor
    Teknoloji

    Dizüstü bilgisayar pazarını zor günler bekliyor

    Görüş Bildir