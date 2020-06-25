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Real Madrid ligde liderliğini korudu
İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Mallorca'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
- AA
- 25.06.2020 - 02:09
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius (Dk. 19) ve Sergio Ramos (Dk. 56) attı.
İKİLİ AVERAJDA REAL MADRİD ÖNDE
Puanını 68'e çıkaran Real Madrid, ligin 30. haftasında Barcelona'dan aldığı lig liderliğini ikili averaj üstünlüğüyle devam ettirdi.
Ligde kalma mücadelesi veren Mallorca ise 26 puanla 18. sırada yer aldı.
ZİRVE YARIŞINDA SONRAKİ HAFTA
La Liga'da şampiyonluk mücadelesinde 32. hafta maçlarında 27 Haziran'da Celta Vigo-Barcelona, 28 Haziran'da Espanyol-Real Madrid karşı karşıya gelecek.