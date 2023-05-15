Real Madrid, şampiyon Barcelona'yı tebrik etti La Liga'da şampiyon Barcelona olurken, Real Madrid de Twitter hesabından ezeli rakibini kutladı.

Barselona kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği derbi maçta rakibine karşı rahat bir galibiyet alan Barcelona, puanını 85'e çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid'in 14 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Son olarak 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Barcelona, üç yıl aradan sonra 27. kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.

La Liga'da 35 kezle Real Madrid en çok şampiyon olan kulüp konumunda bulunurken, Barcelona ikinci sırada yer alıyor.

"Barcelona'yı tebrik ederiz"

Öte yandan Barça'da kutlamalar devam ederken, Real Madrid Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2022-2023 şampiyonu Barcelona'yı tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Eflatun-beyazlıların bu paylaşımına olumlu tepkiler geldi.