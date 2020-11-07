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- Real Madrid'de Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı
Real Madrid'de Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı
Real Madrid'de Eden Hazard ile Casemiro'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 13:40
La Liga devi Real Madrid'de iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
HAZARD VE CASEMIRO
Kulüpten yapılan açıklamada Eden Hazard ile Casemiro'nun koronavirüse yakalandığı belirtildi.
Real Madrid, La Liga'da yarın (pazar) Valencia'nın konuğu olacak.