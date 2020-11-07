Real Madrid'de Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı

Real Madrid'de Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı

Real Madrid'de Eden Hazard ile Casemiro'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

La Liga devi Real Madrid'de iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

HAZARD VE CASEMIRO

Kulüpten yapılan açıklamada Eden Hazard ile Casemiro'nun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Real Madrid, La Liga'da yarın (pazar) Valencia'nın konuğu olacak.