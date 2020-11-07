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    Real Madrid'de Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı

    Real Madrid'de Eden Hazard ile Casemiro'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 13:40
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    Real Madrid'de Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı

    La Liga devi Real Madrid'de iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

    HAZARD VE CASEMIRO

    Kulüpten yapılan açıklamada Eden Hazard ile Casemiro'nun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

    Real Madrid, La Liga'da yarın (pazar) Valencia'nın konuğu olacak.

    Real Madrid de Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı #1

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