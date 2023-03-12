Real Madrid'den Barcelona'ya açılan soruşturma hakkında açıklama Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın içinde bulunduğu yolsuzluk iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Barcelona'nın 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avroyu CTA'ya ödediği ve bunun karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülmüştü.

Bunun soncunda şike ve yolsuzluk soruşturması açılan Barcelona'ya karşı ezeli rakibi Real Madrid bir açıklama paylaştı.

Real Madrid toplantı yaptı

Başkan Florentino Perez ve Real Madrid yöneticileri, Barcelona'nın La Liga'daki hakem skandalı iddialarının ardından bir araya gelerek toplantı yaptı.

Toplantıda Barcelona hakkındaki iddiaları değerlendiren Real Madrid yöneticileri, İspanya adaletinin işleyişine güvendiklerini söyledi.

"Adaletin işleyişine olan güvenimizi tekrarlıyoruz"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: