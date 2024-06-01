Real Madrid'in çılgın istatistiği: 1981 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi finali kaybetmiyor 15. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, çarpıcı bir final istatistiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İspanyol devi 17 finalin sadece üçünde yenilirken son mağlubiyetini 1981 yılında aldı.

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Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Borussia Dortmund, Real Madrid ile karşılaşacak. 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, TV 8 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Real Madrid 17 finalin 14'ünü kazandı

Finalistlerden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde benzersiz bir başarıya imza atarak 17 kez finale yükselmiş ve bu finallerin 14'ünde şampiyonluk kupasını kaldırmıştır.

Bu etkileyici performans, kulübü Avrupa'nın en başarılı takımlarından biri haline getirmiştir.

Bugün, bu geleneği devam ettirmek ve bir kez daha şampiyon olmak için Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecekler.

1981'den bu yana Devler Ligi finalinde yenilmiyorlar

Peki Real Madrid daha önce hangi finalleri kaybetit?

Real Madrid'in ilk kez finalde mağlup olduğu 1962'de, Benfica karşısında 5-3’lük bir yenilgi yaşamışlardı. İki yıl sonra, 1964'te Inter'e 3-1 mağlup olarak ikinci final kaybını tattılar. Üçüncü ve son kaybettikleri final ise 1981'de Liverpool'a karşı 1-0’lık mağlubiyetle gerçekleşti.

Bu üç mağlubiyetin dışında, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi finallerinde ortaya koyduğu muazzam performans onları futbol dünyasında eşsiz bir konuma getirdi.