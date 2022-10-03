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    Real Madrid'in liderliği direğe takıldı

    La Liga'da 7. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Osasuna ile karşılaştı.
    • 03.10.2022 - 10:26
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    Real Madrid'in liderliği direğe takıldı

    İspanya La Liga'nın 7. haftasında lige 6 galibiyetle başlayan Real Madrid, sahasında Osasuna'yı konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

    Maçta goller; 42. dakikada Vinicius Jr. ve 50. dakikada Kike Garcia'dan geldi. 
    Osasuna'da Unai Garcia 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Mücadelenin 79. dakikasında Karim Benzema penaltı kaçırdı. Hemen iki dakika sonra 81. dakikada Benzema'nın bulduğu gol bu sefer ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

    Dikkat çeken penaltı istatistiği

    Real Madrid, La Liga'da kazandığı son 7 penaltının 5'ini kaçırdı. Bunlardan üçü Osasuna'ya karşı geldi.

    Karim Benzema ise bu sezon üçüncü kez penaltı kaçırdı.

    Bu sonuçla birlikte ligde ilk puan kaybını yapan Real Madrid, 19 puana yükseldi ama liderliği averajla Barcelona'ya bıraktı. Osasuna ise puanını 13'e yükseltti.

    Real Madrid, La Liga'nın 8. haftasında Getafe'ye konuk olacak. Osasuna ise aynı haftada sahasında Valencia ile karşılaşacak.

    Real Madrid in liderliği direğe takıldı #1


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