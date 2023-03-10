Richarlison: Karşılarında aptal yok Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan'a elenerek turnuvaya veda eden Tottenham'da hücum oyuncusu Richarlison, teknik direktör Antonio Conte'ye sitem etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Milan 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Tottenham ile deplasmanda golsüz berabere kalarak çeyrek finale kalmıştı.

Bu mücadelenin ardından ise Richarlison çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bunu anlamak mümkün değil"

Tottenham'ın elenmesinin ardından TNT Sports'a konuşan Brezilyalı futbolcu şunları söyledi:

"Conte, beni Wolverhampton karşısında birden yedek bıraktı ve sadece 5 dakika oynattı. Neden olduğunu sorunca cevap alamadım. Salonda teste girmem istendi ve yeterince iyiysem Milan maçında oynayacaktım. Yine yedek bırakıldım, bunu anlamak mümkün değil. Bakalım Conte ne diyecek?"

"Karşılarında aptal yok"

Richarlison ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Karşılarında aptal yok. Profesyonel bakıyorum, her gün çalışıyorum ve oynamak istiyorum. Bu sezon kötü gidiyor, küçük bir sakatlık yaşadım ve süre alamıyorum. Ama ne zaman oyuna girsem kendimi adıyorum."

"Taraftarlardan özür dilerim"

Londra ekibinin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conte geleceği hakkında ise şunları dedi: