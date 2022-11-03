Rico Lewis, Benzema'nın rekorunu kırdı

Manchester Cityli Rico Lewis, Sevilla maçında attığı golle Karim Benzema'ya ait olan rekoru kırdı ve Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Sevilla'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada, bir rekor daha geçildi.

Manchester City'nin Sevilla karşısında bulduğu ilk golü kaydeden Rico Lewis, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu unvanını elde etti.

Genç İngiliz oyuncu bu unvanı, 2005 yılında Lyon formasıyla Rosenborg ağlarını havalandıran Karim Benzema'nın elinden 6 günlük fark ile aldı.





Lewis yeni rekortmen

Benzema golü kaydettiğinde 17 yıl 352 günlükken Rico Lewis ise 17 yıl 346 günlükken golü kaydederek bu rekorun yeni sahibi olmayı başardı.

Manchester City altyapısından yetişen Rico Lewis, sağ ayağını kullanıyor ve her iki bek pozisyonunun yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor.



