Petrol
95.19
-1.01%
Euro
18.2219
-0.34%
Dolar
18.6213
0.02%
Altın
974.23
-0.53%
Borsa
4074
0.06%
Bitcoin
381.865
-0.74%
BTXN Coin
10.10
-2.03%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Rico Lewis, Benzema'nın rekorunu kırdı

    Manchester Cityli Rico Lewis, Sevilla maçında attığı golle Karim Benzema'ya ait olan rekoru kırdı ve Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.
    • 03.11.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rico Lewis, Benzema'nın rekorunu kırdı

    Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin Sevilla'yı 3-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada, bir rekor daha geçildi.

    Manchester City'nin Sevilla karşısında bulduğu ilk golü kaydeden Rico Lewis, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başladığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu unvanını elde etti.

    Genç İngiliz oyuncu bu unvanı, 2005 yılında Lyon formasıyla Rosenborg ağlarını havalandıran Karim Benzema'nın elinden 6 günlük fark ile aldı.

    Rico Lewis, Benzema nın rekorunu kırdı #1

    Lewis yeni rekortmen

    Benzema golü kaydettiğinde 17 yıl 352 günlükken Rico Lewis ise 17 yıl 346 günlükken golü kaydederek bu rekorun yeni sahibi olmayı başardı.

    Manchester City altyapısından yetişen Rico Lewis, sağ ayağını kullanıyor ve her iki bek pozisyonunun yanı sıra ön liberoda da forma giyebiliyor.

    Rico Lewis, Benzema nın rekorunu kırdı #2


    Twitter mavi tik ücreti ne kadar oldu? Twitter mavi tik ücreti kaç dolar? Elon Musk duyurdu..
    Medya

    Twitter mavi tik ücreti ne kadar oldu? Twitter mavi tik ücreti kaç dolar? Elon Musk duyurdu..

    Fed'de yeni faiz artırımı hazırlığı
    Ekonomi

    Fed'de yeni faiz artırımı hazırlığı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir