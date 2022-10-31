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    Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

    Rangers'ın Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası için verilecek aradan önce forma giyemeyeceğini açıkladı.
    • 31.10.2022 - 20:15
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    Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber

    İskoçya Premiership'in 13. haftasında Rangers sahasında Abderdeen'i konuk etti.

    İskoç ekibinin yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan renklerine bağladığı Rıdvan Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başladı ancak sonunu getirememişti.

    Oyuna devam edememişti

    Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 8. dakikasında genç oyuncu rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayağına bir darbe alarak yerde kaldı. Bir süre saha kenarında tedavisi yapılan Rıdvan Yılmaz, daha sonrasında ise oyuna devam edememişti.

    Rıdvan Yılmaz dan kötü haber #1

    "Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'ndan önce bir daha oynayamayacak"

    Rangers'ta forma giyen milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

    İskoç ekibinin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Rıdvan Yılmaz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'ndan önce bir daha oynayamayacak." dedi.

    Rıdvan Yılmaz dan kötü haber #2

    Rangers'ta 7 maça çıktı

    Bu sezon yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, İskoç ekibinde toplam 7 maçta süre aldı ve 1 asist yaptı.

    Rıdvan Yılmaz dan kötü haber #3


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