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    Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı için van Bronckhorst'tan açıklama

    İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı hakkında Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'tan açıklama geldi.
    • 22.10.2022 - 13:47
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    Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı için van Bronckhorst'tan açıklama

    Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'dan kötü bir haber geldi.

    Rangers'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, milli futbolcunun durumu hakkında konuştu.

    "Sakatlığının çok uzun sürmeyeceğini umut ediyorum"

    Dundee maçında dizinden sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz'ın durumu hakkında açıklama yapan Hollandalı çalıştırıcı, "Rıdvan Yılmaz dizine aldığı darbe ile sakatlandı. Oynayıp oynayamayacağını görmek için bir değerlendirme yaptık. Ama Livingston maçında durumu şüpheli. Hatta tek şüpheli o. Ligde 1 kez 11'de oynadı. Ama sakatlığının çok uzun sürmeyeceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Yılmaz ın sakatlığı için van Bronckhorst tan açıklama #1

    188 dakika forma giyebildi

    Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers'ta lig, lig kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 4 maçta 188 dakika süre almış ve 1 asist üretmişti.

    Rıdvan Yılmaz ın sakatlığı için van Bronckhorst tan açıklama #2

    Bronckhorst, takımda kalacağını söylemişti

    Transferde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan futbolcunun Rangers'ta kalacağını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst geride bıraktığımız günlerde duyurmuştu.

    Rıdvan Yılmaz ın sakatlığı için van Bronckhorst tan açıklama #3


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