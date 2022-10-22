Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı için van Bronckhorst'tan açıklama

İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı hakkında Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'tan açıklama geldi.

Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'dan kötü bir haber geldi.

Rangers'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, milli futbolcunun durumu hakkında konuştu.

"Sakatlığının çok uzun sürmeyeceğini umut ediyorum"

Dundee maçında dizinden sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz'ın durumu hakkında açıklama yapan Hollandalı çalıştırıcı, "Rıdvan Yılmaz dizine aldığı darbe ile sakatlandı. Oynayıp oynayamayacağını görmek için bir değerlendirme yaptık. Ama Livingston maçında durumu şüpheli. Hatta tek şüpheli o. Ligde 1 kez 11'de oynadı. Ama sakatlığının çok uzun sürmeyeceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

188 dakika forma giyebildi

Rıdvan Yılmaz bu sezon Rangers'ta lig, lig kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 4 maçta 188 dakika süre almış ve 1 asist üretmişti.

Bronckhorst, takımda kalacağını söylemişti

Transferde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan futbolcunun Rangers'ta kalacağını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst geride bıraktığımız günlerde duyurmuştu.