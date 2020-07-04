Rivaldo: Messi, Manchester City'de rahatlıkla oynayabilir

Rivaldo, Lionel Messi'nin ayrılık iddiaları hakkında konuşurken, Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyme ihtimalini değerlendirdi.

La Liga'da Real Madrid'in 4 puan gerisine düşen Barcelona'da teknik direktör Setien ile futbolcular arasında uzun süredir devam eden problemlerin ardından bu kez Lionel Messi krizi patlak verdi.

Barcelona ile sözleşmesi 2021'de sona erecek Messi'nin yönetimin 2 yıllık yeni teklifine sıcak bakmadığı ve görüşmelerin olumlu ilerlemediği kaydedildi.

''GUARDİOLA, İNGİLTERE'YE GİTMESİNE NEDEN OLABİLİR''

Barcelona efsanesi Rivaldo ise Betfair'e yaptığı açıklamada Messi'nin, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra eski hocası Guardiola'nın takımı Manchester City'de oynayabileceğini dile getirdi:

"Messi, sözleşmesi sona erdiğinde 34 yaşında olacak ancak o haliyle bile Premier Lig'de rahatlıkla oynayabilir. Manchester City'de Pep Guardiola var ve onunla olan ilişkisi İngiltere'ye gitmesine neden olabilir. Çünkü ikisi Barcelona'da antrenör-futbolcu uyumunu çok iyi bir şekilde yakalamışlardı."