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    Robben, futbola geri döndü

    Robben, futbola geri döndü

    Geçtiğimiz yıl futbolu bıraktığını açıklayan 36 yaşındaki Arjen Robben, futbol kariyerine devam edeceğini ve Groningen ile anlaştığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 19:08
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    Robben, futbola geri döndü #1

    Bayern Münih'le yollarını ayırdıktan sonra futbolu bırakan Arjen Robben, futbola geri döndü.

    36 yaşındaki isim, altyapısında yetiştiği Groningen'de forma giyeceğini açıkladı.

    İMZAYI ATTI

    Kariyerinde Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen 36 yaşındaki Robben, altyapısında yetiştiği Groningen'e imza attı.

    Robben, kariyeri boyunca Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

    Robben, futbola geri döndü #2

    607 MAÇTA, 209 GOL

    2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 607 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

    Robben, futbola geri döndü #3

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