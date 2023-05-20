Roberto Firmino'dan Liverpool'a veda mesajı Sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Roberto Firmino, Liverpool'da geçirdiği yılların çok güzel olduğunu ama takımdan ayrılma zamanının geldiğini ve takıma minnettar olduğunu söyledi.

Jurgen Klopp takımın başına geldiğinde takımda nerede oynayacağı belli olmayan oyunculardan biri olan Roberto Firmino oynadığı oyun stiliyle dünya futbol literatürüne yeni bir stil daha kazandırdı; sahte dokuz.

Liverpool'da geçirdiği 8 sezonda ön hattın her zaman en gösterişsizi olan Mohammed Salah ve Sadio Mane'den her daim daha az bahsedilen Firmino bununla ilgili problemi olmadığını, her zaman işini en layığıyla yapmaya çalıştığını söyledi.

2015 yılında katıldığı Liverpool'da Christian Benteke'yle aynı anda gelen Firmino şöyle konuştu:

"Ben bile nerede oynayacağımı bilmiyordum Brendan Rogers beni kanattan kanada atıyordu."

"Kariyerimndeki en iyi döneme ulaştım"

Klopp'un gelmesiyle yeni bir pozisyon oluşturduklarını söyleyen Firmino sözlerine şöyle devam etti:

"Kariyerimde daha önce 10 numara pozisyonunda da oynadım Jurgen'in benden istediği 8-10 numara arasında bir pozisyonda oynamamı istedi ve kariyerimdeki en iyi dönemime bu sayede ulaştım."

8 sezonda 360 maça çıktı

2015 yılında 41 milyon euro bedelle takıma katılan Roberto Firmino 8 sezonda çıktığı 360 maçta 109 gol 79 asistle Liverpool kariyerini noktalıyor.