Roma ile Milan yenişemedi Serie A'nın 32. hafta maçında Roma sahasında Milan'la 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 32. haftası dev bir maça sahne oldu. Üst sıralarda yer alan Roma ile Milan, Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Goller son dakikada geldi

Roma, 90+4. dakikada Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti. Milan 3 dakika sonra Saelemaekers'in golüyle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İki takım da 57 puan oldu

Roma'nın ligde galibiyet hasreti 2 maça çıktı. Milan ise oynadığı son 5 maçta 3. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Alınan bu sonucun ardından iki takımın da puanı 57'ye çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Milan, Cremonese'yi ağırlayacak. Roma ise Monza'ya konuk olacak.