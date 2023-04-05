Romelu Lukaku, ırkçılık yapan İtalyanlara küfretti Inter'in golcüsü Romelu Lukaku, Juventus taraftarları tarafından ırkçı saldırıya uğradıktan sonra sosyal medya hesabından sert cevap verdi.

İtalya Kupası yari finali dev bir maça sahne oldu. Juventus ve Inter karşı karşıya geldi.

Çift maçlı eleme usulüne göre oynanan yarı final karşılaşmalarının ilkinde, Juventus Inter'i Torino’daki Allianz Stadı’nda konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta, Juventus aradığı golü 83. dakikada Kolombiyalı oyuncusu Cuadrado ile bularak 1-0 öne geçti.

Lukaku'nun golünden sonra saha karıştı

Karşılaşmanın bitimine çok az bir süre kala ise Inter, Juventus’lu Bremer’in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi nedeniyle penaltı atışı kazandı. 90+5. dakikada penaltı atışını gole çeviren Belçikalı golcü Romelu Lukaku, maçın skorunu belirledi.

Lukaku'nun attığı golden sonra Juventus tribünlerinden bazı taraftarlar maymun sesi çıkararak, Belçikalı forveti ırkçı saldırıda bulundu.

Tribünlere ‘sus’ işareti yaptı

Tribünlere dönerek ‘sus’ işareti yapan Romelu Lukaku, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Gergin geçen karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Inter kalecisi Samir Handanovic ile Juventus’lu Juan Cuadrado arasında çıkan sert tartışma nedeniyle iki oyuncu da kırmızı kart gördü.

"Umarım lig bu kez gerçekten harekete geçer"

Mücadelenin ardından Romelu Lukaku, sosyal medya hesabından ırkçı saldırılara tepki gösterdi. Golcü futbolcu şu açıklamayı yaptı: