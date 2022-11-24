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    Ronaldo, taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza aldı

    Cristiano Ronaldo, geçen sezon İngiltere Premier Lig'in 32. haftasındaki karşılaşma sonrası fotoğrafını çekmek isteyen bir taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza aldı.
    • 24.11.2022 - 00:24
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    Ronaldo, taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza aldı

    İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak, Ronaldo'nun 9 Nisan 2022 tarihinde oynanan Everton-Manchester United müsabakasının ardından yaptığı uygunsuz davranış gösterildi. Portekizli futbolcuya ayrıca 50 bin sterlin de para cezası verildi.

    Gideceği ligde cezası uygulanacak

    Manchester United ile yollarını ayıran 37 yaşındaki golcü oyuncu, cezasını, gideceği kulübün ulusal ligindeki karşılaşmalarda çekecek.

    Fotoğrafını çekmek isteyen tarafyarın telefonunu kırmıştı

    AA'nın aktardığına göre; Ronaldo, Everton'a 1-0 yenildikleri mücadele sonrası tünelden geçerken fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırmış, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından da özür dilemişti.

    Ronaldo, taraftarın telefonunu kırdığı için 2 maç ceza aldı #1


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