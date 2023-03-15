Ronaldo'nun gerginliği bitmiyor! Hakeme ve hocasına sinirlendi Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Al Nassr, sahasında Abha'yı 3-1 mağlup etti. İlk 11'de maça çıkan Ronaldo'nun sinirli hareketleri dikkat çekerken, bir pozisyonun ardından sinirlenip topu tekmelemesi gündem oldu.

Kariyerinin son dönemini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo, bugünlerde agresif tavırlarıyla manşetlerden düşmüyor. Ligde oynanan Al-Ittihad maçında tribünlerden Lionel Messi tezahüratları yapılmasının ardından şişeleri tekmeleyen Portekizli oyuncu, bu kez hakeme tepki gösterdikten sonra topa sert vurmasıyla gündem oldu. Gözden Kaçmasın Messi tezahüratı kızdırdı: Ronaldo su şişelerini tekmeledi Haberin Detayları Ronaldo hakeme sinirlenip topu havaya dikti Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 87 dakika sahada kalan Ronaldo, gol atamazken ilk yarının son bölümünde hakeme oldukça sinirlendi. Al Nassr, Ronaldo ile kontratağa çıkarken hakem oyunu durdurdu. Hakeme sinirlenen Ronaldo, önce hakeme doğru tepki gösterdi ardından topu havaya doğru tekmeledi. Hakem, bu hareketin ardından Portekizliye sarı kart gösterdi. Teknik direktör Rudi Garcia, bu pozisyonda sarı kart gören Cristiano Ronaldo'yu 87'de oyundan aldı. 38 yaşındaki yıldız bu kez de hocasına öfkelenerek sahayı terk etti. Al-Nassr yarı finale yükseldi Kral Kupası çeyrek finalinde Al Nassr ile ABHA karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, rakibini 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.