Ronaldo'nun yeni saç stili

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, imaj değişikliğine gitti. Portekizlinin yeni tarzı, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, sosyal izolasyon süreci de dahil olmak üzere son dönemde yaptığı paylaşımlarla bir hayli dikkat çekiyordu.

Portekiz'de geçirdiği karantina döneminde sevgilisi Georgina Rodriguez'e saçlarını kestiren Ronaldo'nun ardından bir akım başlamış ve çiftler birbirlerinin saçlarını kesmeye başlamıştı.

YENİ İMAJI İLGİ GÖRDÜ

Sık sık imaj değişikliğiyle dikkat çeken Portekizli yıldızın yeni stili bir moda akımı başlatır mı bilinmez ancak sosyal medyada oldukça yoğun ilgi gördü.

RONALDO'NUN SAÇ STİLLERİ

Portekizli yıldızın, dikkat çeken diğer saç stilleri ise şu şekilde: