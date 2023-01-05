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    Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın maçı ertelendi

    Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Al Nassr'ın ligde evinde oynayacağı Al Ta'i maçı stadyumun elektriklerindeki hasar sebebiyle 24 saat ertelendi.
    • 05.01.2023 - 16:27
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 16:32
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    Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın maçı ertelendi

    Manchester United ile yollarını ayırarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a rekor sözleşme karşılığında transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takım arkadaşlarıyla tanışmış ve antrenmanlara başlamıştı.

    Ronaldo 2 maç forma giyemeyecek

    Cristiano Ronaldo, İngiltere döneminde ManU forması giyerken Everton ile oynanan maçta bir taraftarın telefonunu kırdığı için yeni takımı Al Nassr ile 2 resmi maça çıkamayacak.

    Ronaldo nun yeni takımı Al Nassr ın maçı ertelendi #1

    Yoğun yağmur elektrik sistemini etkiledi

    Bu olumsuz durum karşısında Suudi ekibi Al Nassr'a bir kötü haber daha geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Al Ta'i ile oynanacak maç, yoğun yağmurun kulüp elektrik sistemine verdiği zarar nedeniyle 24 saat ertelendi.

    Ronaldo nun yeni takımı Al Nassr ın maçı ertelendi #2

    Ronaldo nun yeni takımı Al Nassr ın maçı ertelendi #3


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