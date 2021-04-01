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    Ronaldo'nun yere fırlattığı pazuband satışa çıkarılıyor

    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan-Portekiz maçında hakemin golünü vermemesine sinirlenerek yere fırlattığı pazuband, SMA hastası bir bebek için satışa çıkartılacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 10:15
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    Ronaldo'nun yere fırlattığı pazuband satışa çıkarılıyor

    Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan ile 27 Mart Cumartesi günü oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine maddi destek sağlayacak.

    Sırbistan basınında yer alan haberlere göre; 2-2 berabere biten maçın ardından stat görevlilerinden biri, Ronaldo'nun pazubandını alarak ülkedeki bir yardım kuruluşuna teslim etti.

    Ronaldo nun yere fırlattığı pazuband satışa çıkarılıyor #1

    SMA HASTASI BEBEĞİN TEDAVİSİNDE KULLANILACAK

    Dünya futbol gündemini bir süredir meşgul eden pazuband, geliri SMA hastası 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere açık artırmayla satışa sunuldu.

    36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan-Portekiz karşılaşmasının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

    Ronaldo nun yere fırlattığı pazuband satışa çıkarılıyor #2

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