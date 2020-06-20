Rusya'da tek maçta 11 gol oldu

Rusya Premier Ligi'nde uzun süre akıllardan çıkmayacak bir maç oynandı. 6 futbolcusunda koronavirüs çıkan ve genç oyuncularla sahaya çıkan Rostov, deplasmanda Sochi'ye 10'a 1 mağlup oldu.

Rusya Premier Ligi'nde tarihe geçecek bir maç oynandı.

6 futbolcusunda koronavirüs testi pozitif çıkaan Rostov, Sochi ile karşı karşıya geldiği maçta, sahaya as oyuncularının yerine genç oyuncularla çıkmak durumunda kaldı.

Karşılaşma ise Sochi'nin 10-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAKLARDI

Sporseverlerin maçın ertelenmemesine büyük tepki gösterdiği mücadelede Rostov, 17 yaş ortalama ile sahaya çıktı ve takımın ilk 11'inde mücadele eden en yaşlı futbolcunun yaşı 19 idi. Federasyondan erteleme kararı vermemesi nedeniyle, sahaya çıkmaması halinde hükmen mağlup sayılacak olan Rostov, bu karşılaşmasan 10-1 mağlup ayrıldı.

10 GOL YEDİ, MAÇIN ADAMI OLDU

Öte yandan maçta 10 gol yiyen Rostov'un kalecisi Popov, lig tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.

Kalesine 41 şut gelen 17 yaşındaki Popov bunların 14'ünü kurtardı. Maçta 1 penaltı atışını çıkaran Popov, mücadele sonrası maçın adamı ödülünü aldı.