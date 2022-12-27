- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Salah, gol sayısında Liverpool efsanesi Dalglish'i yakaladı
Salah, gol sayısında Liverpool efsanesi Dalglish'i yakaladı
Aston Villa'yı 3-1 yenerek Dünya Kupası arasından sonra Premier Lig'e galibiyetle başlayan Liverpool'da Mohamed Salah, adını Liverpool tarihine yazdırdı.
- 27.12.2022 - 17:54
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mohamed Salah, 37. dakikada Virgin Van Dijk ve 81. dakikada Stefan Bajcetic Maquieira attı. Aston Villa'nın tek golü 59. dakikada Ollie Watkins'ten geldi.
Gerard'dan sonra bir ilki başardı
Liverpool adına Salah, attığı golle adını tarihe yazdı. Salah, Steven Gerrard'dan sonra Liverpool formasıyla Premier Lig'de 50'den fazla gol atan ve 50'den fazla asist yapan ilk oyuncu oldu.
Dalglish ile gol sayısını eşitledi
Salah, Liverpool formasıyla 172. golünü atarak kulüp efsanesi Kenny Dalglish ile sayıyı eşitledi. Mısırlı yıldız bu gol sayısına 276 maçta ulaşırken, Dalglish 515 maçta ulaşmıştı.