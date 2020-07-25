Salah: Premier Lig'i üst üste kazanabiliriz

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Liverpool'un gelecek senelerde üst üste şampiyon olabileceğini söyledi.

Premier Lig'i zirvede tamamlayan Liverpool'da zafer kutlamaları devam ediyor.

Takımın önemli futbolcularından Muhammed Salah, 30 yıl sonra şampiyonluğa kavuşan Liverpool ile gelecek sezonlarda daha büyük başarılara imza atabileceklerini belirtti.

"HER ŞEY KAFADA BAŞLIYOR"

Salah yaptığı açıklamada; "Bir şey kazandığınız zaman, açlığınızı tatmin edersiniz. Şimdi değişmeli ve bizi neyin ileri götüreceğini bulmalıyız. Bu açlığımızı gelecek sezonlarda da korumalıyız. Premier Lig'i neden 2 ya da 3 sezon üst üste kazanamayalım. Her şey kafada başlıyor. Eğer aç kalırsak gerisi gelecek." dedi.

Liverpool'un kilit oyuncularından olan Muhammed Salah bu sezon takımı ile 47 resmi maça çıktı. Mısırlı oyuncu, bu maçlarda takımına 23 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.