Samatta, Genk'e galibiyeti getirdi

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Mbawana Samatta'nın maçın uzatma dakikalarında kaydettiği gol ile Genk rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Belçika Ligi 8. hafta mücadelesinde Genk deplasmanda Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi. Sezon başında Fenerbahçe 'den kiralık olarak transfer edilen Mbawana Samatta'nın maçın uzatma dakikalarında kaydettiği gol ile Genk rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan Genk, 15. dakikada ülkemizde bir dönem Ankaragücü forması giyen Paintsil'in golüyle 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla girildi. Union Saint Gilloise 74. dakikada Lapoussin ile eşitliği sağlasa da 90+2. dakikada sahneye çıkan Mbawana Samatta, fileleri ahavlandırdı ve takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla birlikte Genk yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı ve puanını 19'a yükseltti. Union Saint Gilloise ise 13 puanda kaldı.

Satın alma opsiyonlu kiralık

Fenerbahçe’nin 2 yıl önce Aston Villa’dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan Samatta, sezon başında satın alma opsiyonu içeren kiralık anlaşması ile Genk'in yolunu tuttu.

Daha önce de Genk forması giydi

Daha önce Ocak 2016 - Ocak 2020 tarihleri arasında da Genk'in formasını giymiş olan Tanzanyalı golcü ö dönemde çıktığı 191 maçta 76 gol, 20 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Bu sezon ise 4 maçta forma şansı bulan Samatta ilk golünü Union Saint Gilloise ağlarına göndermeyi başardı.