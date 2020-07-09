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    Şampiyon Liverpool 30. galibiyetini aldı

    Premier Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, son olarak Brighton'u 3-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 12:02
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    Şampiyon Liverpool 30. galibiyetini aldı

    Premier Lig‘in 34. haftasında Liverpool, Brighton & Hove Albion‘a konuk oldu.

    30. GALİBİYET

    Şampiyon, deplasmanında rakibini 3-1 yeneyerek bu sezonki 30. galibiyetini elde etti.

    Kırmızılar’a 3 puanı getiren goller 6′, 76’ Muhammed Salah ve 8′ Jordan Henderson‘dan geldi.

    Ev sahibi takımın tek sayısını 45. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

    Şampiyon Liverpool 30. galibiyetini aldı #1

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