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Şampiyon Liverpool 30. galibiyetini aldı
Premier Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, son olarak Brighton'u 3-1 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 12:02
Premier Lig‘in 34. haftasında Liverpool, Brighton & Hove Albion‘a konuk oldu.
30. GALİBİYET
Şampiyon, deplasmanında rakibini 3-1 yeneyerek bu sezonki 30. galibiyetini elde etti.
Kırmızılar’a 3 puanı getiren goller 6′, 76’ Muhammed Salah ve 8′ Jordan Henderson‘dan geldi.
Ev sahibi takımın tek sayısını 45. dakikada Leandro Trossard kaydetti.