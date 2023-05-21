Şampiyon Manchester City, Chelsea'yi devirdi Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, Chelsea'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Etihad'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla şampiyonluğunu ilan eden ev sahibi Manchester City oldu. City'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Manchester City, puanını 88'e çıkardı

Şampiyonluğunu maç öncesinde Arsenal'in Nottingham'a yenilmesiyle garantileyen Manchester City, bu galibiyetle birlikte puanını 88'e yükseltti.

Bu sezon hedeflerinin çok uzağında olan Chelsea, bu mağlubiyetle 43 puanda kaldı.

Chelsea, Manchester United'la oynayacak

Manchester City, gelecek hafta Brighton & Hove Albion deplasmanına gidecek. Chelsea ise Manchester United ile Old Trafford'da karşılaşacak.