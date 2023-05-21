Şampiyon Napoli, Inter'i mağlup etti Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde şampiyonluğunu ilan eden Napoli, Inter karşısında 3-1'lik skorla galip geldi.

İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde şampiyon Napoli ile Şampiyonlar Ligi finalisti Inter karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-1'lik skorla kazandı.

Napoli, üç golle kazandı

Inter, 41. dakikada Roberto Gagliardini'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Napoli, 67. dakikada Andre Franck Zambo Anguissa ile öne geçti. Inter, 82. dakikada Romelu Lukaku ile eşitliği sağladı. Napoli'yi öne geçiren golü 85. dakikada Giovanni Di Lorenzo kaydetti. Gianluca Gaetano, 90+5'te skoru belirleyen golü kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu forma giymedi

Hakan Çalhanoğlu, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi tarafından dinlendirildi. Şampiyon Napoli, bu sonuçla puanını 86'ya yükseltti. Inter ise 66 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Inter, Atalanta'yı ağırlayacak.