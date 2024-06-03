Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damga vurdu Real Madrid'in, UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından yapılan kutlamalarda, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki samimi diyalog dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazanmanın coşkusunu büyük bir kutlamayla yaşadı.

Ancelotti: Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım

Kutlamalarda, genç yetenek Arda Güler ile Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti arasındaki diyalog ise geceye damgasını vurdu.

İtalyan teknik adam taraftarlara seslenerek "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım... Arda Güler!" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'den taraftara: Biz bir aileyiz

Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu.

Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu samimi diyalog, hem İspanya'da hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırdı ve büyük beğeni topladı.