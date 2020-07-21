Sarri: Ronaldo, kan kokusu aldığında olağanüstü

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Juventus, Serie A'nın 34. haftasında Lazio'yu 2-1 mağlup ederken, Torino ekibinin gollerini Cristiano Ronaldo kaydetti.

Attığı gollerle Serie A kariyerinde 51 gole ulaşan Ronaldo; Premier Lig, La Liga ve Serie A'da 50 gol barajını geçen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

''RONALDO'YU DİNLENDİRMEYE İHTİYACIMIZ OLMAYABİLİR''

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, maçın ardından Sky Sport Italia'ya verdiği demeçte, Portekizli yıldızla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Ronaldo'nun fiziksel gücüne vurgu yapan Sarri, ''Ronaldo kan kokusunu aldığında olağanüstü! Her maçta çok fazla enerji tüketen bir futbolcu. Ancak her seferinde hem zihinsel hem de fiziksel olarak enerjisini geri kazanıyor. Önümüzdeki birkaç maçta onu dinlendirmemiz gerekecek mi, göreceğiz. Tabii hala bu seviyedeyse dinlenmeye ihtiyacı olmayabilir.'' diye konuştu.