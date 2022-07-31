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    Sebastien Haller'e kemoterapi tedavisi uygulanacak

    Kötü huylu testis tümörü nedeniyle Sebastien Haller'e kemoterapi tedavisi uygulanacak.
    • 31.07.2022 - 09:17
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    Sebastien Haller'e kemoterapi tedavisi uygulanacak

    Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastien Haller'e, kötü huylu testis tümörü nedeniyle kemoterapi tedavisi uygulanacak.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Haller'in sezon öncesi İsviçre'deki kampta tespit edilen testis tümörünün kötü huylu olduğu belirtildi.

    Kemoterapi sürecine başlayacak 28 yaşındaki futbolcunun, birkaç ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

    Kamptan ayrılmıştı

    Antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolü yapılan ve testis tümörü saptanan Haller, kamptan ayrılarak ameliyat edilmişti.

    Fransa asıllı Fildişi Sahilli milli futbolcu, yeni sezon öncesi Hollanda ekibi Ajax'tan 31 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund transfer olmuştu. Geçen sezon Hollanda liginde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlayan Haller, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.


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